Bufera Bagni alle Iene la Vis Pesaro sospende il ds Michele Menga

La Vis Pesaro è al centro di un'improvvisa controversia, avendo sospeso il direttore sportivo Michele Menga dopo il servizio delle Iene trasmesso il 13 maggio 2025. La decisione è stata comunicata tramite una nota ufficiale, scatenando un acceso dibattito nel panorama calcistico pesarese e oltre.

Pesaro, 14 maggio 2025 – Bufera nel calcio pesarese: la Vis Pesaro ha sospeso il direttore sportivo Michele Menga, dopo il servizio delle Iene andato in onda ieri sera su Italia Uno “In merito al servizio andato in onda nella trasmissione “Le Iene” in data 13052025 – si legge in una nota ufficiale -, la società intende esprimere la propria posizione. La società si dichiara totalmente estranea ai fatti riportati nel corso del servizio televisivo e respinge con fermezza ogni tentativo di accostare il proprio nome a vicende di cui è completamente estranea”. La Vis Pesaro 1898, “ritenendo gravemente lesiva la rappresentazione offerta, ha disposto la sospensione del Direttore Sportivo Michele Menga ed ha disposto accertamenti al fine di valutare l’eventuale coinvolgimento dello stesso nelle vicende millantate dal Sig. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bufera Bagni alle Iene, la Vis Pesaro sospende il ds Michele Menga

Cosa riportano altre fonti

Bufera Bagni alle Iene, la Vis Pesaro sospende il ds Michele Menga

Si legge su ilrestodelcarlino.it: La società si dichiara totalmente estranea ai fatti riportati nel corso del servizio televisivo e respinge con fermezza ogni tentativo di accostare il proprio nome a vicende di cui è completamente est ...

Bufera su Salvatore Bagni e la Vis Pesaro: “30mila euro per giocare in Serie C”, l’inchiesta delle Iene

Lo riporta ilovepalermocalcio.com: Una richiesta da 30mila euro per far giocare un calciatore in Serie C. È quanto emerso da un’inchiesta trasmessa da Le Iene su Italia 1, che coinvolge direttamente Salvatore Bagni — ex centrocampista ...

Vis Pesaro e ds Menga nella bufera, soldi in nero per far giocare baby calciatori: “Non nascondo niente”

Scrive youtvrs.it: Un servizio delle Iene ha fatto scalpore su Italia Uno. Da una finta famiglia bustarella per l'intermediario Salvatore Bagni e per il direttore Del "sistema" tutti sanno e tutti ne parlano. Ma quando ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Bufera su Ornella Muti e Naike Rivelli in Russia per il Festival della Gioventù

Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli hanno partecipato al Festival della Gioventù di Sochi, in Russia, dove hanno espresso la loro libertà di parola e inaugurato un murale dell'artista italiano Jorit.