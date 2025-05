Buchanan Inter l’esterno rientra dal prestito al Villareal? Le possibili opzioni per il futuro

Tajon Buchanan, esterno dell'Inter, sta per rientrare dal prestito al Villarreal. Le possibilità per il suo futuro sono al centro delle speculazioni. L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza le opzioni che potrebbero aprirsi per il talentuoso canadese, ora di nuovo a disposizione della squadra nerazzurra. Quali saranno le decisioni del club?

Buchanan Inter, l’esterno rientra dal prestito al Villareal? Le possibili opzioni per il futuro dell’esterno canadese. Cosi l’edizione odierna del Corriere dello Sport sul futuro di Tajon Buchanan, esterno dell’ Inter, che farà rientro dal prestito al Villareal BUCHANAN RIENTRA? – «Qualora l’affare Luis Henrique andasse in porto, sembra però che non sarà possibile finanziarlo in parte con l’addio di Tajon Buchanan. Stando a quello che filtra dalla Spagna, infatti, il Villarreal non sembra intenzionato a esercitare il diritto di riscatto fissato a circa 13 milioni dopo l’accordo sul prestito di sei mesi che i due club avevano trovato a fine gennaio. Il canadese dunque rientrerà a Milano e poi il club interista dovrà decidere cosa fare così come per il difensore Palacios, che tornerà dal prestito al Monza con appena 7 presenze maturate fin qui. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Buchanan Inter, l’esterno rientra dal prestito al Villareal? Le possibili opzioni per il futuro

