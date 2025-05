Bruxelles | sindaci della Toscana in missione al Parlamento europeo Guidati da Mazzeo

Oltre venti sindaci toscani, guidati da Mazzeo, sono in missione a Bruxelles per avvicinare l'Europa ai loro territori. Durante la due giorni di sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni al Parlamento europeo, i primi cittadini si sono confrontati su tematiche locali e comunitarie, rafforzando il legame tra la Toscana e le istituzioni europee.

