bruciano una bandiera della parte avversa

Durante le celebrazioni per il Calendimaggio, un gesto provocatorio scuote gli animi: membri della Magnifica Parte de Sotto bruciano una bandiera della Nobilissima Parte de Sopra. Un video virale cattura il momento, scatenando polemiche e divisioni. Le immagini mostrano individui vestiti di rosso, simbolo di una rivalità che affonda le radici nella tradizione storica della festa.

