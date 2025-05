Briosco al via i lavori per la sicurezza idraulica del territorio | ecco quando

Briosco avvia i lavori per la sicurezza idraulica del territorio, con l'obiettivo di prevenire gli allagamenti e migliorare la rete fognaria. In autunno, partirà un progetto da oltre 1,7 milioni di euro di BrianzAcque, come sottolineato dal presidente Enrico Boerci, definito strategico per la protezione e il benessere della comunità.

Obiettivo prevenire gli allagamenti e migliorare la rete fognaria. In autunno a Briosco prenderà il via il nuovo progetto da oltre 1,7 milioni di euro di BrianzAcque. “Si tratta - ha spigato Enrico Boerci, presidente e amministratore delegato della società - di un’opera strategica per la. 🔗Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Briosco, al via i lavori per la sicurezza idraulica del territorio: ecco quando

Le notizie più recenti da fonti esterne

Briosco, al via i lavori per la sicurezza idraulica del territorio: ecco quando

Come scrive monzatoday.it: L’opera di ingegneria idraulica è pronta a partire a Briosco per rispondere alle criticità legate agli allagamenti in occasione di eventi meteorici intensi. Si tratta della realizzazione di una vasca ...

Bombe d’acqua e allagamenti? A Briosco arriva la vasca anti-allagamenti da 1,7 milioni

Si legge su mbnews.it: Grande soddisfazione arriva anche da parte del Sindaco di Briosco, Antonio Verbicaro, che sottolinea: “Ringrazio il Presidente Boerci, il Vicepresidente Celletti e tutto lo staff di BrianzAcque per la ...

Asilo di Fornaci, la riapertura slitta di un anno: bambini ancora in trasferta

Da msn.com: Briosco, il maxi-intervento di ristrutturazione sarà completato soltanto nella primavera del 2026. L’attività dei piccoli continuerà a svolgersi nelle aule della scuola primaria Duchessa d’Aosta ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

CONVEGNO UFOLOGIA 'CITTA' DI POMEZIA', AI LAVORI ANCHE EX SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA E DEPUTATO GEN. ROSSI

Grande rientro nel panorama nazionale degli esclusivi eventi organizzati dalla famosa ufologa Francesca Bittarello, autrice del libro ' UFO gli archivi inediti' e volto noto di diverse trasmissioni televisive: ''Sono molto contenta che finalmente il 4 luglio inauguro l'attesissima undicesima edizione del popolare convegno di Ufologia citta' di Pomezia al Simon Hotel che suggella il rientro ai miei eventi molto attesi da pubblico e stampa.