Netflix ha annunciato con entusiasmo il rinnovo di "Bridgerton" per le stagioni 5 e 6, mentre i fan attendono con trepidazione l'arrivo della quarta stagione, previsto per il 2026. Questo nuovo capitolo segna un importante passo nell'adattamento televisivo del popolare romanzo, promettendo ulteriori intrighi e romanticismo nell'affascinante mondo dell'alta società britannica.

Bridgerton rinnovata per le stagioni 5 e 6. Il quarto ciclo arriverà nel 2026 Netflix ha rinnovato Bridgerton per le stagioni 5 e 6. Inoltre, la piattaforma di streaming ha confermato che Bridgerton – Stagione 4 debutterà nel 2026. La quarta stagione segna il giro di boa dell’adattamento televisivo di Bridgerton da parte di Netflix, che adatterà tutti gli otto libri della serie romantica di Julia Quinn sugli otto fratelli della famiglia protagonista. E con il nuovo ordine di due stagioni, Netflix ha formalmente acquisito almeno sei delle otto stagioni previste per la serie romantica ambientata nell’era Regency, prodotta da Shonda Rhimes. Gli annunci sono stati fatti durante la presentazione di Netflix agli inserzionisti, dove sono state rivelate nuove scene di Bridgerton – Stagione 4, che mostra i protagonisti Luke Thompson e Yerin Ha nei panni rispettivamente di Benedict Bridgerton e della sua fiamma Sophie Baek. 🔗Leggi su Cinefilos.it

