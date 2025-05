Bridgerton ottiene il rinnovo per le stagioni 5 e 6

Netflix ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Bridgerton per le stagioni 5 e 6, confermando l’amore del pubblico per la serie ispirata ai romanzi di Julia Quinn. Inoltre, è stata svelata la data di arrivo del quarto capitolo, previsto per il 2026, promettendo nuove emozioni e intrighi nella lussuosa Londra dell’alta società.

Bridgerton ha ottenuto il rinnovo per le stagioni 5 e 6 e Netflix ha inoltre svelato che il quarto capitolo della storia arriverà nel 2026. La piattaforma di streaming sembra intenzionata a proseguire l'adattamento dei romanzi di Julia Quinn che, tra le pagine, segue gli amori dei vari membri della famiglia Bridgerton. Il ritorno dello show Gli otto libri, ognuno dedicato a un personaggio diverso, potrebbero tutti essere al centro di una singola stagione, considerando che grazie al rinnovo si arriverà a quota sei stagioni. Lo show prodotto da Shonda Rhimes, se i dati di ascolto si manterranno all'altezza delle

