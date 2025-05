Bridgerton avrà anche una quinta e una sesta stagione | arriva la conferma di Netflix

Netflix ha ufficialmente confermato che "Bridgerton" avrà sia una quinta che una sesta stagione. La piattaforma di streaming è pronta a deliziare i fan con nuove avventure, promettendo di esplorare la storia di tutti i fratelli della celebre famiglia Bridgerton, ispirandosi ancora una volta ai romanzi di Julia Quinn. Un doppio rinnovo che entusiasma!

Sembra proprio che Netflix abbia tutte le intenzioni di raccontare la storia di tutti i fratelli della famiglia Bridgerton. La piattaforma di streaming, infatti, ha appena svelato che la serie ispirata ai romanzi di Julia Quinn avrà una quinta e anche una sesta stagione. Un doppio rinnovo. 🔗Leggi su Europa.today.it © Europa.today.it - Bridgerton avrà (anche) una quinta e una sesta stagione: arriva la conferma di Netflix

Potrebbe interessarti su Zazoom

Xiaomi annuncia che il suo Mi 11 non avrà un caricabatterie dopo aver deriso Apple per aver fatto lo stesso

Come Apple, Xiaomi ha deciso che venderà il suo nuovo smartphone Mi 11 senza il caricabatteria. Ricordiamo che il marchio ha apertamente preso in giro Apple poche settimane fa, per lo stesso motivo.