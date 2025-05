Brescia | Verreth sigla la vittoria salvezza contro la Reggiana

Il Brescia conquista una fondamentale vittoria salvezza contro la Reggiana grazie a un potente tiro di Verreth a nove minuti dalla fine. Il 2-1 finale consente alle Rondinelle di raggiungere quota 43, allontanandosi dai playout e garantendo un importante vantaggio negli scontri diretti. Una prova di carattere che premia la determinazione della squadra.

Una sventola di Verreth dal limite a 9' dal termine regala al Brescia una vittoria che vale un'intera stagione. Il sofferto 2-1 inflitto alla Reggiana permette alle Rondinelle di salire a quota 43, al fianco del Frosinone, ma di evitare i playout grazie al vantaggio negli scontri diretti con i ciociari, che ora dovranno sfidare la Salernitana nello spareggio salvezza. Prima dell'apoteosi finale, davanti ad un Rigamonti pieno come non mai, la squadra di Maran conferma le qualità e i limiti che l'hanno costretta a trepidare sino all'ultimo secondo di un campionato da chiudere in apnea. Ai biancazzurri non manca la buona volontà, ma è la concretezza a fare difett. I padroni di casa, infatti, non riescono a mettere in difficoltà la difesa della formazione emiliana che pure, dopo aver raggiunto la salvezza, non gioca la partita della vita.