Brescia diversi km contromano in statale | uno choc chi era al volante

Attimi di puro terrore in provincia di Brescia, dove una donna di 93 anni ha percorso diversi chilometri contromano lungo la statale 45 bis, seminando il panico tra gli automobilisti. L’episodio, riportato da Today, ha rischiato di trasformarsi in tragedia, ma l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato il peggio. La donna, alla guida della sua auto nonostante l’età avanzata, ha imboccato la strada nella direzione sbagliata iniziando una corsa pericolosa, procedendo a zig zag tra le corsie. Diversi testimoni, increduli di fronte alla scena, hanno allertato immediatamente la polizia, che è riuscita a fermarla nella galleria di Presaglie. La sua auto è stata intercettata prima che potesse verificarsi un grave incidente. Al momento del fermo, gli agenti hanno trovato la 93enne in uno stato di forte confusione mentale. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it