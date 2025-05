Brescia arrestato per pedopornografia don Jordan Coraglia

Un nuovo scandalo scuote la diocesi di Brescia: don Jordan Coraglia, parroco di Castelcovati e presidente della Nazionale Sacerdoti di Calcio, è stato arrestato per pedopornografia, a pochi giorni dall'arresto di un altro prete, don Ciro Panigara. Le autorità stanno indagando su un caso che ha sollevato preoccupazioni e indignazione nella comunità locale.

A poche settimane dall’arresto del parroco di San Paolo, don Ciro Panigara, un nuovo caso ha colpito la diocesi di Brescia. Stavolta è stato don Jordan Coraglia, parroco di Castelcovati e presidente della Nazionale Sacerdoti di Calcio, a essere posto agli arresti domiciliari. L’uomo, 51 anni, è stato sorpreso in flagranza e accusato di detenzione di materiale pedopornografico, a seguito di un’indagine coordinata dalla procura di Roma e condotta dalla postale di Brescia. Gli agenti, risaliti a lui tramite una chat Telegram in cui circolavano contenuti espliciti con minori, hanno eseguito una perquisizione nella sua abitazione, trovando circa 1.500 file tra immagini e video. Durante l’interrogatorio di garanzia avrebbe ammesso lo scambio dei materiali online. Articolo completo: Brescia, arrestato per pedopornografia don Jordan Coraglia dal blog Lettera43 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Brescia, arrestato per pedopornografia don Jordan Coraglia

