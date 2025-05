Brescia, ai domiciliari per pedopornografia parroco fondatore della Nazionale sacerdoti

Un nuovo inquietante episodio coinvolge la Chiesa cattolica: don Jordan Coraglia, parroco di Castelcovati e fondatore della Nazionale Sacerdoti, è stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. La diocesi di Brescia è scossa da questo scandalo, frutto di un'indagine avviata dalle autorità competenti.

Un nuovo caso scuote la chiesa, in particolare la diocesi di Brescia. E' stato infatti arrestato e condotto ai domiciliari, oltre ad esser sospeso, il parroco di Castelcovati, don Jordan Coraglia, 51 anni, con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico.L'indagine è nata attraverso le verifiche online della polizia postale di Roma. "Quanto riscontrato dalle autorità competenti dovrà giustamente essere valutato, ma pone don Jordan in una posizione estremamente delicata", sottolinea la stessa diocesi lombarda, in merito all'arresto del sacerdote. Le chat su Telegram. Secondo quanto emerso, Coraglia, noto anche per aver fondato la nazionale sacerdoti di calcio, aveva nel telefono cellulare fotografie inequivocabili riconducibili a canali Telegram ai quali il sacerdote bresciano era iscritto. 🔗Leggi su Tg24.sky.it