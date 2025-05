Bremer spinge per il ritorno in campo con la Juve | il messaggio pubblicato sui social fa sognare i tifosi bianconeri – FOTO

Gleison Bremer non sta più nella pelle e sogna il suo ritorno in campo con la Juventus. Un messaggio sui social ha acceso l'entusiasmo dei tifosi bianconeri, mentre il difensore brasiliano prosegue con determinazione la sua tabella di marcia per tornare a difendere i colori della sua squadra. La FOTO parla chiaro!

Bremer non vede l’ora di tornare in campo per difendere la sua Juve: la FOTO e il messaggio del difensore brasiliano. Il difensore della Juve, Gleison Bremer spinge per tornare presto in campo. Il brasiliano continua a seguire in maniera ortodossa la sua tabella di marcia e aggiorna i tifosi bianconeri sulle proprie condizioni. Fermo dallo scorso 2 ottobre 2024 a causa del brutto infortunio al ginocchio sinistro patito contro il Lipsia: l’obiettivo è quello di tornare a disposizione per il Mondiale per Club per aiutare i suoi compagni. E a giudicare dal seguente messaggio, pubblicato a corredo di una storia sul proprio profilo Instagram, c’è da credergli. Ecco cos’ha scritto il numero a pendice di una foto, in cui viene ritratto in allenamento. Bremer MESSAGGIO – «Mantenendo l’atmosfera». 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bremer spinge per il ritorno in campo con la Juve : il messaggio pubblicato sui social fa sognare i tifosi bianconeri – FOTO

