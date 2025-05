Break in Jazz pausa pranzo musicale nel centro di Milano

Scopri il ritmo della pausa pranzo con "Break in Jazz" dal 19 al 22 maggio in piazza San Fedele, nel cuore di Milano. Giunta alla sua XXV edizione, questa rassegna musicale, organizzata da Musica Oggi e dai Civici Corsi di Jazz, offre un'esperienza unica di musica jazz all'aperto, patrocinata dal Comune di Milano. Non perdere l'occasione!

Milano - Pausa pranzo con Break in Jazz dal 19 al 22 maggio in piazza San Fedele, nel cuore di Milano. La rassegna musicale, organizzata dall'associazione culturale Musica Oggi e dai Civici Corsi di Jazz di Milano con il patrocinio del Comune di Milano. arrivata alla XXV edizione torna nella piazza dove tutto è iniziato, piazza san Fedele, una delle piazze più belle della città con cinque concerti gratuiti che si svolgono quando scatta la pausa pranzo, cioè dalle ore 13 alle 14 (nella fascia oraria che dà il titolo alla rassegna). Quest'anno i quattro giorni di programmazione precederanno la nuova edizione di Piano City Milano (dal 23 al 25 maggio) e il Concerto di Radio Italia (il 30 maggio in Piazza Duomo): una scelta temporale ideale per creare sinergia di eve unanti musicali pubblici nel capoluogo lombardo.

