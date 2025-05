Brasile | Lula collaborera’ con Cina per rafforzare voce del Sud globale

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha annunciato un'intesa strategica con la Cina, mirata a potenziare la presenza del Sud globale nel dibattito internazionale. Questa collaborazione si concentra sulla promozione del multilateralismo e del libero scambio, segnando un passo importante per le nazioni in via di sviluppo. Scopri di più nel video dedicato.

Il Brasile intende collaborare con la Cina per rafforzare la voce del Sud globale nella difesa del multilateralismo e del libero scambio, ha dichiarato il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma617561161756112025-05-14brasile-lula-collaborera-con-cina-per-rafforzare-voce-del-sud-globale Agenzia Xinhua 🔗Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Brasile: Lula, collaborera’ con Cina per rafforzare voce del Sud globale

