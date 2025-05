brandon taylor è un giocatore della virtus bologna

Brandon Taylor, nuovo esterno della Virtus Bologna, si unisce alla squadra dopo un'importante esperienza al Leyma Coruna. Con una carriera che include passaggi a Bergamo e Reggio Emilia, il trentunenne playmaker americano è pronto a portare la sua visione di gioco e abilità, contribuendo così a rafforzare il roster bolognese.

Bologna, 13 maggio 2025 - La Virtus puntella il suo ruolo di esterni ingaggiando il trentunenne Brandon Taylor. Ex Bergamo e Reggio Emilia il nuovo playmaker americano arriva dal Leyma Coruna dove ha proprio da pochi giorni concluso il suo accordo con il club spagnolo. Playmaker, perfetto per dare un cambio ad Hackett e per entrare nel modo giusto in gerarchie già delineate e consolidare, Taylor porta qualità in fase di playmaking, ma anche all’occorrenza punti. Sicuramente con le partenze di Visconti, Grazulis, Tucker e la mancata conferma di Holiday la Virtus aveva bisogno di un innesto, tanto più che con Trapani si è fermato Alessandro Pajola per il quale si aspettano novità dopo i riscontri medici di questi giorni. 31 anni compiuti l’8 gennaio, il nativo di West Hollywood è il classico playmaker brevilineo (178 cm per 77 kg) che potrà dare una mano soprattutto in fase di costruzione di gioco. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net