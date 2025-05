Bra Hotel | Un’Eredità Familiare che Abbraccia il Lusso e la Sostenibilità

Scopri il Bra Hotel, un gioiello di lusso e sostenibilità che incarna una tradizione familiare unica. Attraverso generazioni, questo hotel racconta una storia autentica di ospitalità italiana, dove eleganza e rispetto per l'ambiente si fondono in un'esperienza straordinaria per gli ospiti. Un'eredità che continua a vivere e a ispirare.

La storia del Bra Hotel affonda le sue radici in una solida tradizione familiare. La storia del Bra Hotel affonda le sue radici in una solida tradizione familiare, un racconto che attraversa generazioni e che rappresenta un autentico spaccato dell’ospitalità italiana. Nonostante le numerose opportunità di successo all’estero, il Cavaliere Pasquale Brattoli ha scelto di investire nella sua terra d’origine, la Puglia, una regione che negli anni è diventata una delle mete preferite da star internazionali e turisti di tutto il mondo. Il legame della famiglia Brattoli con il settore dell’ospitalità è antico e profondo. Figlio di ristoratori, il Cavaliere Brattoli ha ereditato la passione per l’accoglienza e l’imprenditorialità da suo padre e da suo nonno, i quali negli anni ’60 fondarono una delle prime sale per ricevimenti della regione. 🔗Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Bra Hotel: Un’Eredità Familiare che Abbraccia il Lusso e la Sostenibilità

Potrebbe interessarti su Zazoom

Hotel Rigopiano : Oggi ricordo delle 29 vittime

Il 18 gennaio 2017 una valanga di 120.000 tonnellate, innescata da una sequenza di terremoti, ha travolto l'Hotel Rigopiano di Farindola, sul Gran Sasso, uccidendo 29 persone.