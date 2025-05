Bper avanti tutta su Pop Sondrio | Ops strategica che crea valore

BPER annuncia con soddisfazione risultati record per il trimestre, confermando l'efficacia della strategia adottata per Pop Sondrio. In un contesto macroeconomico complesso, segnato da tensioni geopolitiche e dal calo dei tassi d'interesse, l'istituto si posiziona come protagonista, creando valore significativo per i suoi stakeholder. Parla il management: "Abbiamo chiuso il miglior trimestre di sempre".

"Abbiamo chiuso il miglior trimestre di sempre ed è un risultato di assoluto rilievo, considerando che i risultati che abbiamo presentato sono stati realizzati in un quadro macroeconomico complicato dalle tensioni geopolitiche, dal calo dei tassi di interesse e dagli effetti di Basilea IV". Parola di Gianni Franco Papa, amministratore delegato di Bper, che commenta i dati di bilancio della banca sulla prima frazione dell'anno e torna sull' offerta pubblica di scambio lanciata sulla Popolare di Sondrio: "Contiamo di chiudere tutto entro l'estate". Dottor Papa, quali numeri sono da sottolineare nella vostra ultima trimestrale? "Nei primi tre mesi dell'anno abbiamo erogato 4,4 miliardi di euro di nuovo credito, di cui oltre la metà destinati a progetti imprenditoriali, mantenendo una elevata qualità del credito, un solido profilo patrimoniale e indicatori livelli di liquidità ben al di sopra degli indici regolamentari.

Secondo quotidiano.net: Gianni Franco Papa, 69 anni, ha conseguito il Master Degree in Legge all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È amministratore delegato di Bper dall’aprile 2024. Prima ha maturato una lunga ...

Si legge su affaritaliani.it: L’Assemblea di Bper ha deliberato di approvare l’attribuzione al Consiglio di amministrazione della delega ad aumentare il capitale sociale a servizio dell’offerta pubblica di scambio ...

Riporta msn.com: Papa, Amministratore Delegato di Bper: “Tutte le proposte all'ordine del giorno sono state approvate con una ampissima maggioranza" L’Assemblea di Bper ha deliberato di approvare l ...

