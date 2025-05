Botte alla moglie incinta e minacce Anni di incubo | allontanato da casa

Un incubo durato anni ha colpito una giovane moglie incinta, vittima di violenze fisiche e psicologiche da parte del marito. Il 37enne di Gattatico, denunciato dai carabinieri, è accusato di maltrattamenti, persino durante la gravidanza, e di tentativi di strangolamento. La situazione ha portato all'allontanamento dell'uomo dalla casa familiare.

Botte alla moglie anche quando era incinta e addirittura un tentativo di strangolamento, maltrattamenti davanti ai figlioletti e minacce quasi quotidiane dal 2020. Un 37enne di Gattatico è stato denunciato dai carabinieri per reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Nelle scorse ore gli sono state è state applicate le misure cautelari dell’allontanamento da casa ed il braccialetto elettronico, con il divieto di avvicinamento a meno di un chilometro dai familiari. Un calvario di vessazioni fisiche e psicologiche – anche in pubbliche – quello che si legge dietro all’anonimato con cui la Procura e i carabinieri proteggono le vittime; un crescendo sopportato dalla moglie fino a poco tempo fa quando per l’ennesima volta è stata pestata. Il 30 marzo il marito ha tentato di strozzarla, ma lei è riuscita a fuggire insieme alla figlia più piccola e ha passato la notte nel garage per paura di altre aggressioni. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Botte alla moglie incinta e minacce. Anni di incubo: allontanato da casa

