Botta e risposta tra Schlein e Meloni durante il premier time La leader Pd | Curarsi è diventato un lusso siamo la Repubblica delle liste di attesa

Durante il premier time, il confronto tra Elly Schlein e Giorgia Meloni ha acceso il dibattito sulla sanità. La leader del PD ha denunciato come "curarsi sia diventato un lusso", portando alla luce le problematiche delle liste di attesa. Da un inizio relativamente pacato, la discussione si è rapidamente intensificata, evidenziando le tensioni su un tema cruciale per i cittadini.

Sembrava un premier time dai toni relativamente calmi, per non dire distesi. Sicuramente meno tesi rispetto ad altre occasioni. Ma poi è arrivata l’interrogazione della segretaria del Pd, Elly Schlein, alla premier Giorgia Meloni, sulla sanità, e i toni si sono inevitabilmente surriscaldati, come del resto avevano iniziato ad alzarsi mentre parlava l’ex premier Giuseppe Conte. È così che è iniziato un acceso botta e risposta tra le due, che ha segnato il secondo premier time del mese, quello del 14 maggio (il precedente era stato al Senato). «Scegliere tra mangiare e curarsi». La segretaria del Partito democratico è stata la seconda a presentare un’interpellanza sulla sanità, dopo quella di Noi moderati. «Due giorni fa, a Taurianova, alcune fioraie mi hanno detto che ormai si deve scegliere tra mangiare e curarsi. 🔗Leggi su Open.online

