borse su e prezzi giù smentite le profezie dei catastrofisti

Toh, i prezzi scendono e le Borse continuano a salire. L’apocalisse trumpiana può attendere ancora. L’inflazione statunitense, infatti, quella che secondo tutti avrebbe dovuto impennarsi per i dazi del tycoon, ha invece subito un rallentamento inatteso, toccando il livello più basso degli ultimi quattro anni. Secondo i dati pubblicati martedì dal Bureau of Labor Statistics, i prezzi al consumo sono aumentati solo dello 0,2% ad aprile, portando l’inflazione annuale al 2,3%, contro il 2,4% di marzo. Si tratta del tasso più contenuto dal febbraio 2021. Il dato ha sorpreso gli economisti, che si attendevano un incremento mensile dello 0,3% e un’inflazione annua stabile al 2,4%. Il calo, che arriva in un momento di forte incertezza economica, offre un momentaneo sollievo alla Federal Reserve e ai consumatori. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it