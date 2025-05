Borse europee contrastate | focus su Trump dazi e debolezza del dollaro

Le Borse europee mostrano andamenti contrastanti, influenzate dalle politiche di Donald Trump sui dazi e dalle crescenti tensioni geopolitiche. Nel contesto valutario, il dollaro continua a indebolirsi, spingendo l'euro a risalire a 1,1222 e la sterlina a 1,331, alimentando l'attenzione degli investitori su questi sviluppi.

Le Borse europee proseguono in ordine sparso mentre si guarda alle mosse di Donald Trump sul fronte dei dazi e sulle tensioni geopolitiche. C'è grande attenzione anche sul fronte valutario, con il dollaro che si indebolisce rispetto alle principali valute. L' euro sale a 1,1222 e la sterlina a 1,3316 sul biglietto verde. Poco mosso l'indice stoxx 600 (-0,05%). In flessione Parigi (-0,4%), Francoforte (-0,2%) e Londra (-0,1%). Positive Milano (+0,3%) e Madrid (+0,2%). I principali listini sono appesantiti dai comparti dell' energia (-0,7%), con il petrolio in flessione, e quello tecnologico (-0,5%). Deboli le utility (-0,2%), con il prezzo del gas che scende del 3,1% a 34,66 euro al megawattora. Positive le banche (+0,4%) e le assicurazioni (+0,5%). Sul fronte dei titoli di Stato si muovono in ordine sparso i rendimenti. 🔗Leggi su Quotidiano.net