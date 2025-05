Borse di studio 2024 25 | il Ministero dell’Interno finanzia contributi per studenti

Il Ministero dell'Interno ha lanciato un concorso per il 2024/25, destinato a 16 borse di studio per i figli e orfani dei segretari delle comunità montane, consorzi e unioni di comuni. Questo bando offre un'importante opportunità di sostegno economico agli studenti delle scuole medie e superiori, favorendo il loro percorso educativo.

Il Ministero dell'Interno ha annunciato un nuovo concorso che assegna 16 borse di studio per figli e orfani dei segretari in servizio o in quiescenza appartenenti ai ruoli delle comunità montane, consorzi e unioni di comuni. Il bando si rivolge a studenti e studentesse delle scuole medie, superiori e università.

Si legge su money.it: Se si hanno figli che nel corso del 2024 hanno percepito borse di studio bisogna fare molta attenzione nel 730/2025 poiché potrebbero non essere più fiscalmente a carico.

Come scrive manfredonianews.it: Le borse di studio saranno erogate direttamente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito alle studentesse e agli studenti aventi diritto, o qualora minori, a chi ne esercita la responsabilità ...

Lo riporta ticonsiglio.com: La Banca d’Italia ha indetto il bando 2023 per l’assegnazione delle borse di studio Stringher, Mortara, Menichella, rivolte a neolaureati. I contributi economici ammontano a € 27.000 per ...

