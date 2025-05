Borsa | l' Europa in avvio è cauta Francoforte a +017%

Le Borse europee iniziano la giornata con una notevole cautela. Francoforte segna un incremento dello 0,17%, portando il Dax a 23.679 punti, mentre Parigi guadagna appena lo 0,02% con il Cac 40 a 7.875 punti. Al contrario, Londra registra una leggera flessione dello 0,1%, scendendo a 8.593 punti.

