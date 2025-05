Borsa di Tokyo stabile | Nikkei ai massimi di due mesi nonostante chiusura mista Usa

La Borsa di Tokyo si presenta stabile, con il Nikkei che raggiunge i massimi degli ultimi due mesi. Nonostante la chiusura mista degli indici statunitensi, gli investitori restano concentrati sulle potenziali evoluzioni delle trattative commerciali globali. L'apertura del mercato segna una fase di attesa e cautela nella più grande economia asiatica.

La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni poco mossa, dopo la chiusura mista degli indici azionari Usa e con gli investitori che guardano a possibili sviluppi delle trattative in Giappone sul commercio globale. In apertura il listino di riferimento Nikkei si assesta sui massimi in due mesi e mezzo e segna una variazione appena positiva dello 0,04%, a quota 38.198,97. Sul fronte dei cambi lo yen si rivaluta leggermente sul dollaro a 147,60, mentre è debole sull' euro trattando a 165,10. 🔗Leggi su Quotidiano.net