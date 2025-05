Borsa di Tokyo poco mossa | Nikkei ai massimi di due mesi e mezzo

La Borsa di Tokyo apre le contrattazioni in lieve movimento, con il Nikkei che tocca i massimi degli ultimi due mesi e mezzo. Gli investitori seguono con attenzione le trattative sul commercio globale, mentre gli indici azionari statunitensi hanno chiuso con performance miste, creando un clima di attesa sui mercati asiatici.

La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni poco mossa, dopo la chiusura mista degli indici azionari Usa e con gli investitori che guardano a possibili sviluppi delle trattative in Giappone sul commercio globale. In apertura il listino di riferimento Nikkei si assesta sui massimi in due mesi e mezzo e segna una variazione appena positiva dello 0,04%, a quota 38.198,97. Sul fronte dei cambi lo yen si rivaluta leggermente sul dollaro a 147,60, mentre è debole sull' euro trattando a 165,10. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa di Tokyo poco mossa: Nikkei ai massimi di due mesi e mezzo

Altre fonti ne stanno dando notizia

Borsa di Tokyo poco mossa: Nikkei ai massimi di due mesi e mezzo

quotidiano.net scrive: La Borsa di Tokyo apre stabile con il Nikkei ai massimi recenti, mentre lo yen si rivaluta sul dollaro. La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni poco mossa, dopo la chiusura mista degli indici ...

Borsa Milano apre in lieve rialzo, stagione trimestrali entra nel vivo

Scrive msn.com: MILANO (Reuters) - Avvio di seduta da poco mosso a in lieve rialzo a Piazza Affari che si muove all'unisono con gli altri mercati europei in assenza di riferimenti sul fronte asiatico, con la borsa di ...

Tokyo riparte positiva. Asia festeggia mossa banca centrale cinese

Da finanza.repubblica.it: (Teleborsa) - Positiva la borsa di Tokyo nella sua prima seduta di contrattazioni della settimana, dopo la lunga vacanza della Golden Week, mentre l'attenzione degli investitori guardano agli sviluppi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Borsa mercoledì 24 gennaio 2024: Asia positiva, solo Tokyo controcorrente

Le borse asiatiche registrano una giornata positiva, trainate dalle performance dei mercati cinesi. Hong Kong segna un aumento dell'1,93%, Shanghai dell'1,8%, e Shenzhen dell'1,25% in una sessione ancora in corso.