La Borsa di Milano si mantiene stabile sopra i 40mila punti, con il Ftse Mib in lieve rialzo a +0,14%. Tim e Unicredit si distinguono nel listino, mentre lo spread tra Btp e Bund rimane sotto la soglia dei 100 punti, con un rendimento in calo al 3,68%. Positive le indicazioni di Kepler Cheuvreux su Tim, spinta dal target price rivisto al rialzo.

La Borsa di Milano consolida i 40mila punti e sale cauta a +0,14% mentre lo spread non rompe la soglia dei 100 punti. Il differenziale tra Btp e Bund oscilla su quota 101 punti con il rendimento che scende al 3,68%. Sul Ftse Mib si mette in luce Tim (+1,9%) con Kepler Cheuvreux che alza il target price a 0,5 euro. In recupero poi A2a (+1,24%) dopo la trimestrale. Lente poi su Unicredit (+0,92%) con l'incontro tecnico al Mef domani nell'ambito del Golden Power sull'ops relativo a Banco Bpm (+0,97%). Tra gli altri buon passo di Unipol (+1,11). Sul fronte opposto le prese di beneficio zavorrano Stellantis (-1,9%). Male poi Buzzi (-1,3%), StM (-1,55%), Mediobanca (-1,04%). 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa di Milano stabile sopra 40mila punti, Ftse Mib trainato da Tim e Unicredit

