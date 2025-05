Borsa di Milano stabile a 40mila punti Tim in evidenza con target price alzato

La Borsa di Milano si stabilizza attorno ai 40mila punti, segnando un modesto incremento dello 0,14%. Il spread si mantiene sotto i 100 punti, mentre il rendimento dei Btp scende al 3,68%. Tra i titoli in evidenza, Tim guadagna il 1,9% dopo che Kepler Cheuvreux ha alzato il target price.

La Borsa di Milano consolida i 40mila punti e sale cauta a +0,14% mentre lo spread non rompe la soglia dei 100 punti. Il differenziale tra Btp e Bund oscilla su quota 101 punti con il rendimento che scende al 3,68%. Sul Ftse Mib si mette in luce Tim (+1,9%) con Kepler Cheuvreux che alza il target price a 0,5 euro. In recupero poi A2a (+1,24%) dopo la trimestrale. Lente poi su Unicredit (+0,92%) con l'incontro tecnico al Mef domani nell'ambito del Golden Power sull'ops relativo a Banco Bpm (+0,97%). Tra gli altri buon passo di Unipol (+1,11) Sul fronte opposto le prese di beneficio zavorrano Stellantis (-1,9%). Male poi Buzzi (-1,3%), StM (-1,55%), Mediobanca (-1,04%).

Borsa di Milano stabile a 40mila punti, Tim in evidenza con target price alzato

