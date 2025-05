boomer e gen x crescono anche su tiktok

Boomer e Gen X si fanno strada anche su TikTok, sfidando le convenzioni delle piattaforme social. Roma, 14 maggio 2025 – Ogni social ha un suo pubblico di riferimento, ma la recente crescita di queste generazioni su TikTok ridefinisce l'identità della piattaforma, ora considerata non solo per i giovani, ma anche per chi ha conosciuto altre epoche.

Col passare degli anni, ogni piattaforma social ha cristallizzato un suo utente ideale, fino a identificarsi con una generazione, o a creare modelli ad hoc per determinate fasce d'età. Si è così portati a identificare Facebook come il social della Gen X, e T ik Tok come quello della Gen Z. Eppure, le cose non vanno proprio così. O, almeno, stanno in parte cambiando, creando una "miscellanea generazionale" inattesa e molto stimolante. I dati dello studio della tech company Kolsquare. Fedeli a Facebook e YouTube, all'intrattenimento e alle community, gli utenti social della Gen X, ovvero di età compresa tra i 45 e i 60 anni, sono il segmento in più rapida crescita su TikTok. I pochi creator di questa generazione, 2% su TikTok e 5% su Instagram, si caratterizzano invece per l'autenticità dei contenuti e sono seguiti prevalentemente dalle fasce più giovani: quasi 7 under 30 su 10 dichiarano di seguire e apprezzare gli influencer senior.