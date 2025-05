Bonvicini Agende 21 | Cam per un futuro sostenibile dai Comuni alle scuole

L'iniziativa "Agende 21" si propone di promuovere un futuro sostenibile, collaborando con i comuni e le scuole per l'adozione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). Attraverso il supporto alle amministrazioni locali, l'iniziativa mira a trasformare gli appalti pubblici in occasioni di sviluppo ecologico e sociale, facendo emergere buone pratiche a livello territoriale.

(Adnkronos) – “Agende 21 da tanti anni supporta i comuni aiutandoli a redigere i Cam a livello locale e in generale le linee guida per avere un approccio sempre più sostenibile a tutti gli appalti che vengono portati in campo dalle singole amministrazioni. Due casi virtuosi sono sicuramente quello di Padova e di Lecco, in . L'articolo Bonvicini (Agende 21): “Cam per un futuro sostenibile, dai Comuni alle scuole” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026. 🔗Leggi su .com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bonvicini (Agende 21): "Cam per un futuro sostenibile, dai Comuni alle scuole"

Secondo msn.com: Roma, 14 mag. (Adnkronos) - “Agende 21 da tanti anni supporta i comuni aiutandoli a redigere i Cam a livello locale e in generale le linee guida ...

Comuni italiani e agende 21 locali: come padova, lecco e reggio emilia applicano i cam negli appalti pubblici

Segnala gaeta.it: Le agende 21 locali supportano comuni come Padova, Lecco e Reggio Emilia nell’applicazione dei criteri ambientali minimi per rendere sostenibili gli appalti pubblici, coinvolgendo cittadini e promuove ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

E' Italiana la prima APP per trovare la moda sostenibile

L'attenzione dei consumatori verso l'ambiente è sicuramente un trend in forte crescita, nascono infatti sempre più applicazioni per i nostri dispositivi mobili pronte ad aiutarci verso acquisti più consapevoli.