Bonus giovani su quali contratti c’è l’agevolazione per l’assunzione

Il bonus giovani, introdotto dal decreto Coesione (DL 60/2024), offre agevolazioni per l’assunzione di under 35. Con la circolare n. 90 del 12 maggio 2025, l'Inps fornisce le istruzioni per accedere a questo incentivo, applicabile solo a specifici contratti di lavoro. Scopriamo quindi quali sono le tipologie contrattuali interessate e i dettagli per beneficiarne.

È ufficiale: con la circolare n. 90 del 12 maggio 2025, l’Inps ha pubblicato le istruzioni operative per accedere al bonus giovani, l’incentivo previsto dal decreto Coesione (DL 602024) per favorire l’ occupazione stabile degli under 35. Il bonus si applica esclusivamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, e riguarda solo le aziende private. Come funziona il bonus giovani. Un meeting di lavoro (Imagoeconomica). L’incentivo consiste in un esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a 500 euro mensili per due anni. La misura è pensata per incentivare l’ingresso stabile nel mondo del lavoro dei giovani con meno di 35 anni mai assunti a tempo indeterminato. Sono esclusi i contratti con dirigenti, lavoratori domestici e apprendisti. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bonus giovani, su quali contratti c’è l’agevolazione per l’assunzione

