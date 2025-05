Bonus condizionatori conviene affrettarsi | solo nel 2025 è al 50%

Il tempo stringe per approfittare del bonus condizionatori, che offre importanti agevolazioni fiscali. Con l'estate alle porte, è il momento ideale per valutare i preventivi e rinfrescare la propria casa. Ricordate che, dal 2025, il bonus scenderà al 50%. Affrettatevi a cogliere questa opportunità!

Roma, 14 maggio 2025 – Il caldo è ormai alle porte, e in molti cominciano a valutare preventivi di spesa per rinfrescare casa. Anche per quest’anno, è possibile ottenere il bonus condizionatori, col quale usufruire di una serie di agevolazioni fiscali. Il bonus è concepito per aiutare tutti i proprietari di abitazione o coloro i quali abbiano il diritto reale di acquistare e installare condizionatori e impianti di climatizzazione. Il limite massimo per la detrazione è fissato nel 50% della spesa di 96mila euro, che è la più alta possibile. In ogni caso, il bonus può essere richiesto sia se si ristruttura casa, sia se semplicemente si vuole migliorarne l’efficienza energetica. Come funziona il bonus condizionatori. Gli impianti per i quali è previsto il bonus sono i climatizzatori, le pompe di calore e i deumidificatori. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bonus condizionatori, conviene affrettarsi: solo nel 2025 è al 50%

