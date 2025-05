Bonus condizionatori 2025 | come richiederlo requisiti e come funziona

Il bonus condizionatori 2025 offre un’importante agevolazione fiscale per chi desidera migliorare il comfort della propria abitazione attraverso l’acquisto e l’installazione di impianti di raffrescamento e riscaldamento. Scopriamo insieme come richiedere il bonus, i requisiti necessari e il funzionamento di questa opportunità per rendere la tua casa più efficiente e confortevole.

Il bonus condizionatori 2025 è un’agevolazione fiscale destinata a chi acquista e installa impianti per il raffrescamento o il riscaldamento dell’abitazione, come climatizzatori, pompe di calore e deumidificatori. È accessibile anche senza sostituire un vecchio impianto, a patto che l’intervento sia legato a lavori edilizi. Vediamo meglio in cosa consiste e quali sono i requisiti per richiederlo. Chi può richiedere il bonus condizionatori. Condizionatori (Unplash). Possono accedere al bonus proprietari, inquilini o comodatari che effettuano interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione. Se l’intervento rientra in una ristrutturazione, si può cumulare il beneficio con il bonus mobili, che consente una detrazione fino a 5 mila euro. I condizionatori devono avere almeno classe A+ per i mono-split e A++ per i multi-split, mentre le pompe di calore devono essere reversibili. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bonus condizionatori 2025: come richiederlo, requisiti e come funziona

