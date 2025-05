Bologna Villalta | Loro per tradizione sono favoriti ma nella gara secca… Orsolini il mio preferito merita l’azzurro! Finale? Io le preparavo così

In vista della finale di Coppa Italia, Bologna si prepara a sfidare il Milan, con l'icona Renato Villalta che tifa per i rossoblu. Villalta, leggendaria ala della Virtus, esprime il suo affetto per Orsolini, mentre l'atmosfera si scalda all'Olimpico. Anche il grande Paolo Bertolucci sostiene i rossoneri, rendendo la gara ancora più emozionante.

Bologna, le parole di Renato Villalta, icona della Virtus Bologna, in vista della finale di Coppa Italia di questa sera Se da una parte a tifare il Milan ci sarà una leggenda dello sport come Paolo Bertolucci, il Bologna non è da meno: atteso sugli spalti dell’Olimpico c’è Renato Villalta, ala grande ed icona della . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bologna, Villalta: «Loro per tradizione sono favoriti, ma nella gara secca… Orsolini il mio preferito, merita l’azzurro! Finale? Io le preparavo così»

Potrebbe interessarti su Zazoom

Donna morta trovati a pezzi in un cassonetto a Bologna

Il corpo, tagliato a pezzi, di una Donna di 31 anni è stato ritrovato in un bidone della spazzatura alla periferia di Bologna.