Bologna nella storia | ecco la Coppa Italia!

Bologna, città ricca di storia, celebra un nuovo trionfo nella Coppa Italia. Dopo mezzo secolo, la squadra di Vincenzo Italiano riscrive il destino rossoblu, riportando il trofeo a casa, unirmando il passato e il presente. In questa indimenticabile notte romana, il Bologna dimostra di essere tornato a brillare sul palcoscenico del calcio.

Mezzo secolo dopo, ecco il Bologna. Che scrive una pagina di storia conquistando all’Olimpico la Coppa Italia che mancava dal 1974. Il Bologna che faceva tremare il mondo adesso ha un’erede ed è la squadra di Vincenzo Italiano che gioca un calcio meraviglioso e che nella notte romana ha vissuto la sua favola. Ha deciso una rete di Dan Ndoye all’inizio della ripresa e nulla fa pensare che sia stata una vittoria meno che meritata. Non ha tremato il Bologna, nemmeno alle porte di un risultato storico che ha godere un’intera città e piangere il popolo milanista. L’altra faccia della medaglia della finale della Coppa Italia sono le lacrime di delusione del Milan. Battuta sul piano della qualità e dell’intensità, la squadra di Conceiçao non è stata capace di emendare gli errori di tutta la stagione nell’ultima serata utile per dare un senso a tutto. 🔗Leggi su Panorama.it