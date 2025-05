Bologna nella Storia | Battuto il Milan è Coppa Italia dopo 51 Anni

Il Bologna scrive una nuova pagina della sua storia calcistica, battendo il Milan 1-0 nella finale di Coppa Italia dopo 51 anni. Grazie a un gol di Ndoye al 53', i rossoblù hanno conquistato un trofeo atteso da tempo, facendo esplodere la gioia dei tifosi allo Stadio Olimpico di Roma.

Il Bologna ha conquistato oggi la Coppa Italia battendo il Milan 1-0 nella finale giocata allo Stadio Olimpico di Roma. Il gol decisivo è arrivato al 53? grazie a Ndoye, che ha sfruttato un’azione in sfondamento centrale per superare il portiere Maignan e portare in vantaggio i rossoblù. La partita è stata molto equilibrata, con . 🔗Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Bologna nella Storia: Battuto il Milan, è Coppa Italia dopo 51 Anni

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il Bologna vince la Coppa Italia: battuto il Milan

pianetagenoa1893.net scrive: Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Il Bologna ha vinto la Coppa Italia 2024-2025, la terza della sua storia, battendo 1-0 in finale il Milan: il gol che ha portato al ...

Il Bologna vince la Coppa Italia dopo 51 anni: Milan sconfitto 1-0 in finale, la decide Ndoye

Da eurosport.it: COPPA ITALIA - Il Bologna fa tre su tre e dopo i titoli nel 1970 e 1974, i felsinei vincono la terza Coppa Italia della loro storia. A decidere la finale dell'Olimpico contro il Milan un gol di Dan ...

Bologna, la notte dei miracoli: Dopo 51 anni, la Coppa Italia è rossoblù

Segnala msn.com: Roma, 14 Maggio 2025- il Bologna ha scritto una pagina indelebile della sua storia calcistica, conquistando la Coppa Italia dopo 51 anni Battendo il Milan 1-0 allo stadio “ Olimpico ”.Un trionfo che ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Maltempo a Bologna: rinviata Bologna-Milan per allerta meteo

La partita Bologna-Milan, valida per la nona giornata di Serie A e originariamente programmata per sabato 26 ottobre 2024 alle ore 18:00 presso lo stadio Renato Dall’Ara, è stata ufficialmente rinviata a causa del maltempo.