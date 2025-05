Bologna nella Storia | Battuto il Milan è Coppa Italia dopo 51 Anni!

Il Bologna segna una pagina storica, conquistando la Coppa Italia dopo 51 anni di attesa. In una finale emozionante contro il Milan, i rossoblù trionfano 1-0 grazie a un gol di Ndoye al 53’. La vittoria allo Stadio Olimpico di Roma segna un ritorno al successo per il club emiliano, riportando il trofeo a Bologna.

Il Bologna ha conquistato oggi la Coppa Italia battendo il Milan 1-0 nella finale giocata allo Stadio Olimpico di Roma. Il gol decisivo è arrivato al 53' grazie a Ndoye, che ha sfruttato un'azione in sfondamento centrale per superare il portiere Maignan e portare in vantaggio i rossoblù. 🔗Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Bologna nella Storia: Battuto il Milan, è Coppa Italia dopo 51 Anni!

