Bologna-Milan 1-0 trionfo rossoblù in Coppa Italia dopo 51 anni | pagelle e racconto di una notte storica

Una notte da sogno: la gioia incontenibile di Cesare Cremonini e Gianni Morandi. Dopo 51 anni, il Bologna torna ad alzare la Coppa Italia, battendo 1-0 il Milan in una finale intensa, vibrante, carica di pathos e impreziosita dalla rete decisiva di Ndoye. Roma è la città dei sogni per la marea rossoblù che fin dalla prima mattinata aveva invaso la Capitale ritrovandosi a Ponte Milvio e sfilando in corteo fino allo stadio Olimpico. Nonni, padri e nipoti tutti insieme, tra chi vive una finale per la seconda volta nella vita e chi, invece, è alla prima assoluta. L’Olimpico si trasforma in Piazza Grande (Maggiore) per la Notte dei miracoli. È festa grande per la città, che ha colorato Roma di rossoblù sin dalle prime ore del giorno, tra generazioni di tifosi in marcia verso l’Olimpico. Un evento storico vissuto come una favola collettiva: sugli spalti, tra cori e lacrime, anche i grandi nomi della musica e dello sport. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it