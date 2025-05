Bologna le pagelle di CM | Ndoye sensazionale Lucumì è un muro Freuler maestro

Bologna ha firmato un'importantissima vittoria contro il Milan, imponendosi 0-1 grazie a prestazioni straordinarie. Ndoye ha incantato, Lucumì si è dimostrato un muro in difesa, mentre Freuler ha orchestrato il gioco con maestria. Scopriamo insieme le pagelle dei protagonisti di un match che ha esaltato la squadra emiliana.

Milan-Bologna 0-1 BOLOGNA Skorupski 6,5: rischia di essere colpito dal fuoco amico di Beukema e da un tocco da pochi passi di Jovic, ma risponde. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Bologna, le pagelle di CM: Ndoye sensazionale, Lucumì è un muro, Freuler maestro

PAGELLE E TABELLINO MILAN-BOLOGNA 0-1: Ndoye fa il fenomeno, delusione Pulisic!

Milan-Bologna 0-1, rossoblù campioni. Le pagelle: Ndoye eroe (9), perfetto Skorupski (7,5). Lucumì ovunque (7,5)

