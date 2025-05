Bologna Italiano | "Coppa Italia meritata e incredibile la dedico alla famiglia di Joe Barone"

Vincenzo Italiano esprime la sua gioia per la vittoria della Coppa Italia, dedicandola con emozione alla famiglia di Joe Barone. Intervenuto ai microfoni di Mediaset, l'allenatore del Bologna riflette su un trionfo meritato e straordinario, sottolineando l'importanza del risultato per tutti coloro che hanno sostenuto la squadra.

Vincenzo Italiano si gode la vittoria della Coppa Italia. L`allenatore del Bologna ha dichiarato ai microfoni di Mediaset dopo il successo per. 🔗Leggi su Calciomercato.com

