Bologna in attesa della finale | Vincenzo Italiano prepara la formazione

Piovono goccioloni grandi come chicchi d'uva sul prato dell'Acqua Acetosa quando alle 15,30 Vincenzo Italiano convoca i suoi ragazzi in mezzo al campo, li colloca a semicerchio e impartisce loro le ultime indicazioni per l'allenamento. Se siano anche tracce di undici titolare per la notte più importante dell'ultimo mezzo secolo di storia rossoblù lo scopriremo solo oggi, un'ora prima del calcio d'inizio della finale. Indizi sì, quelli non mancano e nel primo pomeriggio hanno il colore del Bologna in maglia blu che il tecnico battezza nel quarto d'ora di seduta aperta a giornalisti, fotografi e telecamere. Per la cronaca i blu sono Skorupski, Holm, Beukema, Lucumi, Lykogiannis, Freuler, Ferguson, Orsolini, Fabbian, Cambiaghi e Castro. Saranno anche i titolari di oggi? Difficile dirlo. Difficile anche che un allenatore attento a non farsi sfuggire neanche un sussurro in materia di formazione tolga il velo al Bologna che ha in testa dando così un vantaggio teorico Conceiçao.