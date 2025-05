Bologna Fenucci | "Vogliamo tenere Italiano ne stiamo già parlando con il suo agente"

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, si impegna a mantenere Vincenzo Italiano come allenatore per la prossima stagione. In un'intervista, Fenucci ha rivelato di essere già in contatto con l'agente del mister, sottolineando l'importanza di continuare il progetto tecnico con l'allenatore italiano.

Claudio Fenucci prova a blindare Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna anche per la prossima stagione. L`amministratore delegato del club. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bologna, l’Ad Fenucci: “Vogliamo proseguire con Italiano”

Da gianlucadimarzio.com: L’Ad del Bologna Claudio Fenucci ha parlato in vista del doppio confronto con il Milan, commentando anche il futuro di Vincenzo Italiano Il Bologna si prepara a una doppia sfida molto importante con ...

Bologna, Fenucci: "La Coppa Italia vale più della Champions. E su Orsolini niente indiscrezioni

Scrive informazione.it: Mentre si avvicina lo scontro con l’Udinese, decisivo per tenere saldo il quarto posto in Serie A, il Bologna vive una stagione che potrebbe consegnare alla storia non solo il ritorno in Champions Lea ...

Fenucci: “Coppa Italia meglio del piazzamento in Champions. Orsolini figlio di Bologna”

Si legge su bologna.repubblica.it: Intervenuto alla trasmissione Radio Anch’io Sport su Radio Rai, l’ad del Bologna Claudio Fenucci punta Roma ... Italiano i rossoblù se lo vogliono tenere stretto, «gli abbiamo già proposto ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Donna morta trovati a pezzi in un cassonetto a Bologna

Il corpo, tagliato a pezzi, di una Donna di 31 anni è stato ritrovato in un bidone della spazzatura alla periferia di Bologna.