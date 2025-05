Bologna è la notte dei miracoli | dopo 51 anni la Coppa Italia è di nuovo tua!

Bologna celebra una notte di miracoli dopo 51 anni: la Coppa Italia torna a casa. Il 14 maggio 2025, una città intera si è unita in un'esplosione di gioia nella Capitale, ripetendo le emozioni del passato. Lo striscione sotto la Nord risuona ancora, mentre Vincenzo Italiano è sollevato in un abbraccio collettivo di felicità e trionfo.

Bologna, 14 maggio 2025 – Una città intera, si è mossa, ha invaso la Capitale e alla fine ha gioito. Così come allora, come recitava lo striscione sotto la Nord ad inizio gara. Avete sentito (e letto bene) bene, come le mani dietro alla orecchie di Vincenzo Italiano a fine gara, lanciato in aria dai suoi ragazzi, che come un condottiero ha portato i rossoblù abbandonati sul più bello, conducendoli alla gloria. Il Bologna, dopo 51 anni, vince la Coppa Italia. E forse, anche solo un po’, tremava davvero tutto lo stadio di fronte a questa squadra. Basta Dan Ndoye, l’uomo che era mancato in questi giorni, l’uomo tenuto a riposo appositamente per vincere. E la scelta ha pagato. 1-0, i rossoblù vincono un trofeo che mancava da tantissimo facendo brillare gli occhi a tutti. Ritmi altissimi sin dai primi minuti, con entrambe le squadre che mostrano subito che questa sera a Roma è tutt’un’altra storia rispetto allo scontro del Meazza di qualche giorno fa. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net