Bolkestein Vanni Confartigianato | L' unica cosa che ci aspettiamo sono gli indennizzi sugli investimenti

Il presidente di Confartigianato Imprese Demaniali esprime la posizione dell'associazione riguardo alla direttiva Bolkestein, sottolineando l'importanza di tutelare le imprese che hanno investito e creato eccellenze nel settore. La richiesta principale è quella di ottenere indennizzi per gli investimenti, sostenendo che una corretta valorizzazione del lavoro è fondamentale per il futuro delle imprese italiane.

"Non siamo né contrari alla Bolkestein né all'Europa, ma riteniamo che le imprese che hanno ben operato e creato un settore che è un'eccellenza a livello mondiale, vadano in qualche modo tutelate soprattutto negli investimenti e nel loro valore". Il presidente di Confartigianato Imprese demaniali. 🔗Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Bolkestein, Vanni (Confartigianato): "L'unica cosa che ci aspettiamo sono gli indennizzi sugli investimenti"

