Nel delicato e stressante momento finale dell'anno scolastico, la comunicazione della possibilità di bocciatura rappresenta una sfida significativa per gli insegnanti. L'articolo esplora le esperienze vissute dai docenti, tra burocrazia, ansie e responsabilità, evidenziando come questi momenti possano rivelarsi antieducativi e complessi. Attraverso le voci degli insegnanti, si delinea un quadro emozionante e reale.

Nella fase conclusiva dell’anno scolastico, uno dei compiti più delicati per un insegnante è comunicare alle famiglie che uno studente è a rischio bocciatura. L'articolo “Bocciare è anti-educativo”, “Santa subito la segreteria”, “A me è toccata la telefonata”, le voci degli insegnanti tra burocrazia, ansie e responsabilità nella comunicazione del rischio bocciatura . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

