Boccia paralimpica l' Asd Lupus torna dal Veneto con un primo posto

L'ASD Lupus 2014 festeggia un trionfo nel Veneto, portando a casa un primo posto nella boccia paralimpica. Gli atleti hanno brillato, con Marco Epifani che ha conquistato l'oro nella categoria BC5 e il presidente Andrea Cozza che ha rappresentato con orgoglio la società nella BC2. Una prova di grande impegno e talento!

MASERA' (PADOVA) - L'Asd Lupus 2014 torna dal Veneto con un oro e delle ottime prestazioni da parte dei suoi atleti. A rappresentare il sodalizio salentino ci hanno pensato Marco Epifani, che ha primeggiato nella categoria BC5, ed il presidente della società, Andrea Cozza, impegnato nella BC2. 🔗Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Boccia paralimpica, l'Asd Lupus torna dal Veneto con un primo posto

