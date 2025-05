Blue economy Petrucci FdI | mare ha potenziale economico

La blue economy rappresenta un'opportunità straordinaria per valorizzare il potenziale economico del mare, superando la percezione del mare come confine. Il 14 maggio, a Roma, l'incontro di Petrucci e FDI ha evidenziato l'importanza di unirsi per una regolamentazione condivisa, mirando a sviluppare sinergie tra Europa e Africa, per un futuro sostenibile e prospero.

Roma, 14 mag. (askanews) - "Il mare offre molto, non dobbiamo vederlo come un confine ma come un collegamento tra Europa e Africa e abbiamo esigenza di raggruppare tutte le forze politiche per creare un momento di condivisione finalizzato a una corretta regolamentazione per creare un driver di sviluppo. A questo obiettivo lavorerà l'intergruppo parlamentare dedicato alla blue economy", lo ha detto la senatrice Simona Petrucci, intervenuta a Largo Chigi, il format in onda su Urania Tv. "L'intergruppo ha tra i suoi obiettivi la tutela ambientale, lo sviluppo delle risorse del sottosuolo marino, la formazione rivolta ai futuri operatori del mare, tutto il sistema della portualità. Il primo step sarà tra qualche mese, quando avremo materiale su queste tematiche così da essere di supporto al grande lavoro del ministro Musumeci.

Inoltre, sono in arrivo due specifici provvedimenti: il collegato alla Legge Finanziaria sulla Blue Economy e la Legge sulla Subacquea, che insieme stabiliranno una nuova e adeguata struttura normativa per questo settore.