La Blue Economy di Messina si sta impegnando per raggiungere l'obiettivo net zero attraverso processi di decarbonizzazione nel trasporto marittimo. Con una riduzione delle emissioni di CO2 sotto il 3%, l'adozione di combustibili a basso tenore di zolfo rappresenta la risposta innovativa del settore per un futuro sostenibile, sia nel lungo che nel corto raggio.

Roma, 14 mag. (askanews) - "Come realtà del trasporto marittimo siamo coinvolti nei processi di decarbonizzazione. Il settore marittimo emette una quota di CO2 minore del 3%. Nel lungo raggio e corto raggio, specificità del nostro Paese, stiamo implementando combustibili a basso tenore di zolfo e con gas liquefatto, che è di transizione per arrivare al Net Zero, ma ci vuole tempo. I progetti ci sono, fare la nave non è difficile però abbiamo bisogno di infrastrutture. Sono contento dei dati sulla blue economy sostenibile e del lavoro avviato dal governo con l'intergruppo parlamentare. Necessaria è una sburocratizzazione. Non chiediamo soldi pubblici. Però chiediamo con determinazione la semplificazione, perché abbiamo una regolamentazione plurima: locale, nazionale, europea e internazionale. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Blue Economy, Messina (Messina Line): Obiettivo net zero

