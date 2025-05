Blue economy Giorgi Ispra | Eolico offshore fondamentale

La blue economy rappresenta un'opportunità cruciale per lo sviluppo sostenibile, e l'eolico offshore gioca un ruolo fondamentale. A Roma, durante un incontro, Ispra ha evidenziato il suo impegno nel supportare gli operatori nel settore delle energie rinnovabili, promuovendo al contempo la tutela ambientale delle aree marittime coinvolte. Un approccio che unisce sviluppo e sostenibilità.

Roma, 14 mag. (askanews) - "Ispra sta dando un contributo importante agli operatori che stanno investendo nella produzione di energia rinnovabile offshore, per costruire un processo virtuoso di tutela e protezione delle aree interessate, senza per questo ostacolare le iniziative di sviluppo. Questa è la nuova concezione della transizione blue, resa possibile anche dalle nuove tecnologie di monitoraggio e studio delle coste e dei fondali marini", lo ha detto Giordano Giorgi, Direttore del Centro nazionale coste di Ispra, intervenuto a Largo Chigi, il format in onda su Urania Tv. "Nel settore marittimo l'elettrificazione delle banchine è un tema fondamentale, perché la qualità dell'aria risente molto delle emissioni delle navi con i motori accesi nei porti. Per la loro alimentazione l'eolico offshore rappresenta una soluzione strategica, che richiede però anche un adeguamento delle banchine per il montaggio delle pale e per il loro trasporto in mare. 🔗Leggi su Quotidiano.net