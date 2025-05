Blog | Quel silenzio che uccide la relazione | la comunicazione passivo-aggressiva

Nel silenzio che avvolge le relazioni, si annida una forma insidiosa di violenza: la comunicazione passivo-aggressiva. Questo atteggiamento subdolo, privo di urla e lividi, erode lentamente la connessione tra le persone, trasmettendo rancore attraverso messaggi non detti. Scopriamo come riconoscerla e affrontarla, per proteggere i nostri legami più preziosi.

C’è una forma di violenza sottile, che non lascia lividi né urla, ma svuota. Si insinua nei rapporti come un veleno lento, difficile da vedere, ma profondamente corrosivo: è la comunicazione passivo-aggressiva. Non alza la voce. Non dice “ti odio”. Ma lo fa capire. È il messaggio non detto, lo. 🔗Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Blog | Quel silenzio che "uccide" la relazione: la comunicazione passivo-aggressiva

